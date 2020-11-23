Эти средства позволят правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.

Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента «О делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития» (основное кредитное учреждение Всемирного банка - УНИАН), а также проект соответствующего распоряжения правительства.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, решения приняты на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

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«Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19» и привлечь 300 млн долл. для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», - написал он.

По его словам, эти средства позволят правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.

Для этого планируется ввести чрезвычайные денежные трансферты для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19; поддержки бедных домохозяйств с помощью существующей в стране программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; укрепления систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Дополнительное финансирование

В конце апреля Совет директоров Всемирного банка утвердил решение о предоставлении Украине дополнительного финансирования объемом 135 млн долл. на модернизацию больниц и меры по противодействию распространению коронавируса.

Подсчеты Еврокомиссии

21 ноября 2020 года Еврокомиссия попросила страны G20 поддержать работу по мобилизации необходимых фондов для сбора средств на преодоления последствий пандемии.

Согласно заявлению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен для преодоления последствий пандемии коронавируса и для окончательной остановки распространения COVID-19 в мире международному сообществу надо потратить как минимум $38 миллиардов.

Судьба коронавирусного фонда

3 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которому был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

17 ноября 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина за семь месяцев потратила на борьбу с распространением коронавирусной инфекции более 20 млрд грн только по линии сферы здравоохранения.

18 ноября 2020 года советник главы Офиса президента Игорь Уманский заявил о том, что из коронавирусного фонда 40 миллиардов гривень были потрачены не на борьбу с COVID.

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Автор: Дмитрий Шварц