Bloomberg обнародовал финансовые потери 23 самых богатых российских бизнесменов на фоне угрозы вторжения РФ в Украину и обострения ситуации на Донбассе.
По данным издания, состояние российских предпринимателей в 2022 году уменьшилось на 32 миллиарда долларов.
Больше всего потеряли:
- член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко – 6,4 млрд,
- председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон – 6,2 млрд,
- президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов – 3,5 млрд.
Общий капитал 23 российских миллиардеров на данный момент составляет 343 миллиарда долларов, тогда как в конце прошлого года у них было 375 млрд.
Ранее сообщалось, как на фоне обострения на Донбассе обвалился рынок акций России.
А после новостей о признании российским президентом Владимиром Путиным "ЛДНР" рубль и вовсе стал самой нестабильной валютой в мире.
Стоит отметить, что обвал на российском фондовом рынке наблюдается с начала обострения ситуации на украинской границе с января 2022 года.