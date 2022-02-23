Состояние российских предпринимателей в 2022 году уменьшилось на $32 миллиарда.

Bloomberg обнародовал финансовые потери 23 самых богатых российских бизнесменов на фоне угрозы вторжения РФ в Украину и обострения ситуации на Донбассе.

По данным издания, состояние российских предпринимателей в 2022 году уменьшилось на 32 миллиарда долларов.

Больше всего потеряли:

член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко – 6,4 млрд,

председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон – 6,2 млрд,

президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов – 3,5 млрд.

Общий капитал 23 российских миллиардеров на данный момент составляет 343 миллиарда долларов, тогда как в конце прошлого года у них было 375 млрд.

Ранее сообщалось, как на фоне обострения на Донбассе обвалился рынок акций России.

А после новостей о признании российским президентом Владимиром Путиным "ЛДНР" рубль и вовсе стал самой нестабильной валютой в мире.

Стоит отметить, что обвал на российском фондовом рынке наблюдается с начала обострения ситуации на украинской границе с января 2022 года.

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