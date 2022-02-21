Также наблюдается падение курса рубля к доллару и евро.

Рынок акций РФ, "вдохновившись" обострением на Донбассе и заседанием Совбеза России, устроил себе "черный понедельник".

Индекс Мосбиржи рухнул на 14,2%, достигнув отметки 2910,49 пункта. В последний раз подобный обвал на российском рынке был зафиксирован 13 ноября 2008 года.

Индекс РТС в течение дня падал на 17,3% до 1152,14 пункта. Это крупнейший обвал с 6 октября 2008 года.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-15,8%), ВТБ (-17,28%), "Газпрома" (-10,12%), "Норникеля" (-5,83%), "Интер РАО" (-9,96%), "ЛУКОЙЛа" (-6,92%), "ММК" (-8,91%), "МТС" (-4,71%), "Магнита" (-9,76%), "Мосбиржи" (-8,16%), "НЛМК" (-7,95%), "Роснефти" (-18,33%), "Ростелекома" (-7,54%), "РусГидро" (-8,4%), Сбербанка (-16,89%), "Северстали" (-6,17%), "Сургутнефтегаза" (-9,27%), "Татнефти" (-9,61%), "ФСК ЕЭС" (-13,2%).

Отмечается, что суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 505,353 млрд рублей.

Также наблюдается активное падение рубля из-за опасений дальнейшего обострения геополитической ситуации в случае признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР".

По состоянию на 18:00 по-киевскому времени курс доллара США составил 79,17 руб./$1, что на 1,87 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,75 руб./EUR1, подорожав на 2,2 рубля.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Сегодня, 21 февраля, главарь "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза объявил, что решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" вынесут сегодня.

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