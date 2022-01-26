Кредитные программы, которые АО "МЕГАБАНК" реализовало в сотрудничестве с международными организациями, касались поддержки малого и среднего отечественного бизнеса, финансирования проектов энергоэффективности, поддержки экспорта и других направлений.

Сегодня АО "МЕГАБАНК" сотрудничает с рядом международных организаций, а основным стратегическим направлением банка остается поддержка малого и среднего бизнеса.

По словам заместителя Председателя Правления "МЕГАБАНК" Александра Шипилова, всего с начала сотрудничества с зарубежными институтами (с 2007 года) банк заключил 62 международных соглашения на общую сумму 366 млн. 731 тыс. долларов США.

В частности, в 2021 году банк продолжил сотрудничество с Европейским инвестиционным банком в рамках проекта "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации (APEX)". Благодаря этому на инвестиционные потребности малых и средних предприятий, а также на финансирование оборотного капитала было привлечено дополнительные 10 млн. евро.

В 2022 году АО "МЕГАБАНК" планирует продолжить работу по реализации совместных проектов с международными партнерами. Среди них – Triodos, FMO (Нидерланды), BlueOrchard и responsAbility (Швейцария) и EFSE (Люксембург), а также начать реализацию новых проектов с европейскими фондами, включая Incofin (Бельгия), OeEB (Австрия), Triple Jump (Нидерланды) Enabling Qapital (Швейцария).

"Планируется, что средства в рамках этого сотрудничества будут направляться на финансирование и поддержку предприятий микро-, малого и среднего бизнеса", – сообщил Александр Шипилов.

АО "МЕГАБАНК" работает на финансовом рынке Украины 31 год. По состоянию на 1.12.2021 банк обслуживает 723 811 клиентов, на территории Украины работают 155 отделений. Активы банка составляют 9 819 миллионов гривен.