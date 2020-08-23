Украине нужно как можно больше ветеранских бизнесов - президент

По словам президента, необходимо учесть опыт других государств, в которых много ветеранов являются учредителями крупных и мощных компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость создания в Украине рабочих мест для ветеранов боевых действий на Донбассе и стимулирования развития ветеранских бизнесов.

Читайте такжеВ Днепре полиция расследует умышленный поджог пиццерии Veterano в центре города

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на третьем международном ветеранском и волонтерском форуме "Там, где мы - там Украина" в Киеве.

"Отдельная важная тема и наш приоритет - это создание рабочих мест для ветеранов. Нам нужно как можно больше ветеранских бизнесов", - заявил он.

Почему трудоустройство ветеранов важно

Зеленский подчеркнул, что "наши ветераны - это люди, которые первыми пошли защищать страну, это люди слова и дела. Стрессоустойчивость, дисциплина, лидерские качества, умение принимать правильные, смелые и быстрые решения, системность и стратегическое мышление - это и армейские навыки, и одновременно правила, по которым существуют все успешные компании".

Также, по словам президента, необходимо учесть опыт других государств, в которых много ветеранов являются учредителями крупных и мощных компаний.

Опыт других стран с бизнесом для ветеранов

По убеждению главы государства, нужно внедрить программы бизнес-образования для тех ветеранов, кому это действительно интересно. Кроме того, государство должно финансово поддерживать старт такого бизнеса, сделать льготные кредиты.

"Сейчас в Верховной Раде Украины есть проект о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Думаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес как отдельную категорию бизнеса", - считает он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров