Всего за прошлый год биткоин вырос в цене на 156%, что стало самым высоким годовым показателем с 2020 года.

В среду курс биткоина, наиболее популярной криптовалюты в мире, перешел рубеж в 51 тыс долл. Такие данные приводит криптобиржа Coindesk.

Последний раз биткоин торговался на этом уровне в декабре 2021 года. Капитализация криптовалюты также достигла рекордного с декабря 2021 года уровня и составляет 1 трлн долл. Объем торгов биткоина за последние 24 часа составил около 40 млрд долл.

Рост биткоина связывают со смягчением денежно-кредитной политики Китаем, из-за чего увеличиваются покупки активов, в частности криптовалюты.

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По мнению специалистов, при удержании цены биткоина на высоком уровне в течение нескольких дней, можно ожидать еще больший рост криптовалюты. Эксперты даже не исключают, что биткоин побьет свой исторический рекорд в 69 тыс долл, установленный в ноябре 2021 года.

Как рос биткоин

В начале января криптовалюта впервые за более чем полтора года перешла отметку в 45 тыс долл, а в понедельник ее цена впервые с конца 2021 года превысила 50 тыс. долл.

Январское рост криптовалюты связывали с тем, что регуляторы США одобрили биржевые фонды, которые должны инвестировать непосредственно в биткоин.

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