Спрос на биткоин вырос благодаря тому, что Китай смягчил денежно-кредитную политику.

Цена наиболее популярной криптовалюты в мире – биткоина выросла на 10% по сравнению с котировками пятницы, 9 февраля. По состоянию на вечер понедельника, 12 февраля, она составляет более 50 тысяч долларов.

Такие данные приводит криптобиржа Coindesk. Эксперты связывают рост со смягчением денежно-кредитной политики КНР. Это привело к увеличению покупок активов: особенно это касается криптовалюты.

Последний раз на таком уровне биткоин торговался в конце 2021 года. Специалисты считают, что если цена продержится на высоком уровне в течение нескольких дней, то можно будет ждать дальнейшего роста. Не исключено, что цена на криптовалюту преодолеет рекорд в 69 тысяч долларов.

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Как росла стоимость биткоина

В начале января 2024 года биткоин впервые за более чем полтора года пересек отметку в 45 тыс. долларов. В целом за прошлый год биткоин вырос в цене на 156%. Это стало самым высоким годовым показателем с 2020-го.

9 января 2024 года цена биткоина поднялась выше 47 тыс. долларов. Это произошло впервые с апреля позапрошлого года. Причиной роста стала готовность американских регуляторов одобрить биржевые фонды, которые смогут инвестировать непосредственно в цифровые активы.

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