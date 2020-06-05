НБУ ввел новые антикризисные меры для поддержки банков в условиях карантина

Новые меры будут действовать до июня 2021 года.

Национальный банк Украины ввел новые меры по поддержке банковского сектора в текущих экономических условиях, сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, очередным шагом стало принятие решения о неприменении до июня 2021 года к банкам и банковским группам мер воздействия за нарушение установленных требований относительно достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами. Отмечается, что такое решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина и ограничительных мероприятий на показатели деятельности банка или банковской группы. Решение не распространяется на банки, которые, несмотря на рекомендации Нацбанка, осуществили распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды.

«На сегодняшний день сохраняется некоторая неопределенность относительно продолжительности ограничительных мер и сроков, необходимых бизнесу для восстановления своей деятельности и надлежащего обслуживания кредитов. Учитывая это, принятие постановления будет способствовать активной работе банков с заемщиками по поиску приемлемых путей урегулирования задолженности», - цитирует пресс-служба первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.

Также в сообщении подчеркивается, что Нацбанк будет осуществлять постоянный надзор за устранением банками и банковскими группами нарушений. С этой целью банки и ответственные лица банковских групп в течение 30 календарных дней со дня нарушения должны подать Национальному банку приемлемый план мероприятий по их устранению или программу капитализации и ежемесячно подавать отчеты о ее выполнении. В то же время в процессе устранения нарушений банк обязан соблюдать установленные ограничения в деятельности, в частности, относительно операций со связанными лицами, распределения капитала, выплаты дополнительных вознаграждений топ-менеджменту и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины утвердил Положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки, что откроет путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить долгосрочное банковское кредитование.

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