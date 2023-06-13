Банк Revolut начал ограничивать операции по счетам и картам граждан РФ, живущих в странах Евросоюза.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину, зарегистрированный в Литве банк Revolut, начал ограничивать операции по счетам и картам граждан РФ, живущих в странах Евросоюза.

Как сообщает Forbes, ограничения операций в банке объясняют тем, что россияне вовремя не предоставили документы, подтверждающие право на проживание в ЕС.

Как говорится в материале, банк не принимает разрешение на временное проживание, которое россияне получают на гуманитарных основаниях, и требует предоставить либо вид на жительство (ВНЖ), либо визу D сроком на 180 дней.

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Счет в Revolut ограничивают, заблокировав входящие переводы и оставив возможность тратить деньги, оставшиеся на карте. Ограничения обещают снять, как только будет предоставлен один из двух документов, подтверждающий право на проживание в Европе.

Также россияне заявляют о том, что их счета ограничивают, если у них нет ни визы, ни вида на жительство.

Кроме того, Revolut ограничивает операции если миграционная служба продлит рассмотрение заявления на новый ВНЖ, а срок действия старого документа уже истек. Также счет будет ограничен, если россиян предоставит визу D, выданную на два месяца.

Представитель Revolut Пэдди Кроули сообщил, что банк ужесточил формальные требования к гражданам России и Беларуси из-за ограничений, введенных ЕС в отношении выходцев из этих стран. По его словам, клиенты из РФ и Беларуси должны предъявить продленный ВНЖ или рабочую визу, которые позволяют им оставаться в Евросоюзе более 180 дней. Ограничения касаются именно россиян и белорусов и действуют на всей территории присутствия банка, отметил Кроули.

Банк Revolut — один из ключевых банков для россиян, уехавших за границу после начала полномасштабной войны в Украине и мобилизации в РФ.

Ситуация со счетами россиян из-за войны в Украине

4 апреля 2023 года один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян. Emirates NBD (ENBD) начал рассылать российским клиентам письма с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета. Туда будут попадать все выплаты по их ценным бумагам, однако вывести средства с них граждане РФ не смогут.

17 апреля 2023 года Кипр начал массово закрывать банковские счета россиян. Крупнейший банк Кипра "Bank of Cyprus" объявил о массовом закрытии счетов, открытых гражданами России. Клиенты из России начали массово получать соответствующие уведомления.

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