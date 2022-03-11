BIS ограничил доступ центрального банка РФ ко всем своим заседаниям, сервисам и другим видам деятельности.

Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) приостанавливает доступ центрального банка РФ к своим сервисам.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Национальный банк Украины приветствует решение Банка международных расчетов приостановить участие центрального банка России в деятельности этой старейшей международной финансовой организации, которую часто называют банком центральных банков, в связи с военной агрессией этого государства против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ на обращение НБУ BIS ограничил доступ центрального банка РФ ко всем своим заседаниям, сервисам и другим видам деятельности.

"Мы искренне благодарны нашим партнерам за присоединение к международным санкциям, введенных против государства-агрессора", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения в Украину цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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