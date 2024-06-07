В финучреждении подчеркивают, что строго придерживаются законодательства Украины, имеют нулевую толерантность к коррупции, поэтому не ставили и не могли ставить неправомерных задач сотрудникам юридической компании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что АО "Банк Альянс" неоднократно отмечал многочисленные нарушения условий банковской гарантии в соглашениях между НЭК "Укрэнерго" и ООО "Юнайтед Энерджи", гарантом которых он выступал, а также на необоснованности претензий правоохранителей к должностному лицу Банка.

Видео дня

"Правомерность юридической позиции банка по делу подтверждается выводами ГАСУ, НКРЭКУ, а также НКРЭКУ ГП "Центр судебной экспертизы и экспертных исследований", который установил отсутствие нарушения требований Положения о предоставлении гарантии и сопровождения гарантийных операций юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в АО "Банк Альянс" Председателем Правления банка", - говорится в заявлении банка.

В финучреждении подчеркивают, что "Альянс" имеет договор о предоставлении правовой помощи с юридической компанией "Миллер", и интересы банка и председателя его правления Юлии Фроловой представляют исключительно адвокаты Артем Крикун-Труш, Анна Калинчук и Вячеслав Коломийчук.

"Банк не ставил и не мог ставить неправомерных задач любым сотрудникам юридической компании, ведь это противоречит законодательству Украины, нормативам деятельности банка и этическим нормам", - подытоживается в заявлении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 6 июня применил к адвокату юридической компании "Миллер" Алексею Носову меру пресечения в виде залога в размере 12 млн грн. Юриста подозревают в предложении взятки в размере $200 000 детективу НАБУ и прокурору САП. По версии следствия, средства якобы предлагали детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования. Речь идет о деле о завладении электрической энергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн. Напомним, НАБУ установило, что в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи" закупило у ЧАО "НЭК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн. Несмотря на имеющуюся задолженность общества перед госкомпанией, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил коммерческий "Банк Альянс".