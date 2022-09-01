Украинцы активнее всего искали жилье в аренду в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

В Киевской, Львовской и Днепропетровской областях средняя стоимость аренды квартир в последнюю неделю августа по сравнению с началом месяца выросла на 5-10%.

Об этом УНИАН сообщили в аналитической службе "OLX Недвижимость".

"В августе на "OLX Недвижимость" активнее всего искали жилье в аренду в Киевской (около 130 тыс. поисков), Львовской (95 тыс. поисков) и Днепропетровской (63 тыс. поисков) областях. Интересно, что средняя стоимость аренды квартир в этих регионах на последней неделе августа по сравнению с началом месяца выросла на 5-10% в зависимости от региона и количества комнат", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что больше всего подорожали трехкомнатные квартиры во Львовской области – на 14%. А на Днепропетровщине цена однокомнатных и двухкомнатных квартир не изменилась.

В то же время в Киевской области на однокомнатные квартиры ценник вырос всего на 350 грн, а вот на двух - и трехкомнатные – в среднем на 1 000 грн. По сравнению с другими регионами, здесь пока что возможно найти найбюджетнішу однокомнатную квартиру.

Согласно данным от "OLX Недвижимость", средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в последнюю неделю августа в Днепропетровской области составляет 7 143 грн/месяц, двухкомнатной - 9 620 грн/месяц, трехкомнатной - 12 809 грн/месяц. На Киевщине однокомнатную квартиру можно арендовать за 6 854 грн/мес., двухкомнатную и трехкомнатную-за 9 600 грн/мес. и 13 511 грн/мес. соответственно. Снять однокомнатную квартиру на Львовщине будет стоить в среднем 12 057 грн/мес., а двухкомнатную и трехкомнатную-14 759 и 17 651 грн/мес.

В целом, как сообщили аналитики, 67% украинцев положительно оценивают свой последний опыт аренды. Чаще всего хорошие отзывы давали через: комфортные условия проживания (63%); лояльные условия оплаты (43%); гибкость и человечность арендодателя (41%).

Среди тех, кто оценивает свой опыт негативно, весомые причины плохих впечатлений следующие: необоснованно высокая цена (75%); плохие условия проживания (более 46% респондентов); неготовность арендодателя идти навстречу, делать скидку, подселить родственников и тому подобное (37%).

Как сообщал УНИАН, согласно данным ресурса по аренде квартир в Киеве Bird, по состоянию на середину августа спрос на аренду квартир в Киеве восстановился до довоенного уровня, цены растут.

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