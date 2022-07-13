Спрос уже вернулся на 90% от довоенного периода.

Киев понемногу возвращается к жизни. В столицу возвращаются ее жители, а цены на аренду жилья начали расти и почти достигли довоенного уровня.

Об этом сообщает bird.

Отмечается, что спрос на аренду жилья в Киеве возобновился на 90% в сравнении с периодом до 24 февраля.

Так, двухкомнатные квартиры имеют среднюю цену на 42% ниже– 12,5 тысячи гривень. При этом трехкомнатные квартиры в среднем стоят на 57% меньше – 20 тысяч гривень.

В то же время однокомнатная квартира в среднем обойдется в 8 тысяч гривен. Стоит отметить, что эта цена держится с апреля.

Как ранее сообщал УНИАН, из-за боевых действий и вынужденного переезда в относительно безопасные регионы украинцы в 1,5 раза чаще ищут съемное жилье.

По состоянию на 18 мая цены на долгосрочную аренду жилья в Киеве снизились, а в западных областях Украины наоборот выросли. 88% арендодателей сдают в долгосрочную аренду свои квартиры. Для 85% владельцев это основной или дополнительный вид заработка.

Уже по состоянию на 14 июня стало известно, что за период полномасштабной войны медианная стоимость аренды жилья в Киеве упала более чем на 45%. В мае в столице цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила 7 долл., двухкомнатных – 6 долл., трехкомнатных – 5 долл.

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