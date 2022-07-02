Такая же тенденция наблюдается и на западе страны.

Цены на аренду жилья в Украине постепенно возвращаются к довоенному уровню.

Об этом президент Ассоциации специалистов недвижимости Украины Юрий Пита сообщил во время информационного телемарафона.

"Ситуация с арендой в Украине в целом налаживается, потому что панические настроения отошли на задний план, поэтому цены постепенно возвращаются к уровню довоенных", - сказал он.

По словам Питы, в столице цены на аренду квартир упали на 40-50%.

"Это связано с тем, что очень много предложений, спрос еще не достаточно активен, хотя мы наблюдаем, что возвращается к достаточно активному уровню. Западные регионы также возвращаются к довоенному уровню, достаточно большое количество предложений появилось, дефицита нет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, из-за боевых действий и вынужденного переезда в относительно безопасные регионы украинцы в 1,5 раза чаще ищут съемное жилье.

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