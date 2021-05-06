Парламент до 1 июня должен принять все необходимые законы для продолжения сотрудничества с МВФ.

До 1 июня Верховная Рада примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщает пресс-служба фракции «Слуга народа» об этом председатель фракции «СН» Давид Арахамия сообщил Reuters.

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Он отметил, что парламент примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с МВФ в пределах выделения транша Украине на 5 млрд долларов.

Речь идет об окончательном принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях и о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Также планируется внести изменения в закон о Национальном банке для укрепления его независимости.

«1 июня для нас - крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты», - отметил Арахамия.

Председатель фракции «СН» рассказал, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ. Он добавил, что пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: Надя Пришляк