Аналитики убеждают, что покупать валюту сейчас – не лучшее решение, поскольку курс в Украине уже завышен. Когда ситуация стабилизируется, кто-то потеряет часть сбережений.

В последние недели из-за панических настроений многим украинцам может казаться, что купить иностранную валюту – лучшее решение, чтобы уберечь свои сбережения. Однако эксперты убеждают в обратном - это не лучший выход из ситуации.

Как пишет 24 канал, в последнее время из-за постоянной угрозы вторжения России в Украину валютный рынок крайне нестабилен. Как только появляются сообщения о подведении новых войск, возможную дату нападения – гривна обесценивается. И наоборот на новостях об отводе войск или поддержке от международных партнеров гривна укрепляется.

Курс валют в Украине на 21 февраля 2022

Так, по состоянию на понедельник, 21 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,34 гривны, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Стоимость европейской валюты не изменилась. Курс евро остался на уровне 32,20 гривны.

Согласно данным НБУ, паника по поводу возможности вторжения России в Украину привела к выходу нерезидентов с украинского рынка и распродажи ОВГЗ. По состоянию на 17 февраля объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составил 77,48 миллиарда гривен. Это на 15% меньше, чем в начале года.

Как отмечают эксперты, это важно, потому что нерезиденты, исходя из украинского рынка, продают гривну и этим обесценивают.

Дополнительным фактором для выхода нерезидентов является мировой тренд. ФРС (Центральный банк в США) в ближайшее время может поднять процентную ставку и в целом начинает политику борьбы с инфляцией. За это развитые рынки станут более привлекательными для инвесторов.

Не менее важным фактором для обесценивания гривны являются цены на энергоносители. Цены на нефть уже взлетели до более 90 долларов за баррель. Интересно, что ситуация с возможным вторжением также влияет на мировой рынок нефти, и цены могут даже достичь уровня в 100 долларов.

Однако рядом с негативными факторами является то, что не дает гривне взлететь выше 29 грн за доллар. В частности, это деятельность аграриев, которые наполняют бюджет; цена на руду, которая приносит высокие прибыли металлургии и работа НБУ.

Стоит отметить, что в начале февраля 2022 года золотовалютные резервы Украины составляли 29,29 миллиарда долларов. То есть у Нацбанка достаточно возможностей для сдерживания курса.

Почему не стоит скупать валюту

Эксперты отмечают украинцы, которые сейчас скупают иностранную валюту, вредят как себе, так и экономике страны. Важно понимать, что когда все покупают валюту, гривна резко обесценивается. НБУ вынужден опустошать золотовалютные резервы, чтобы сдержать курс. А люди на панике от роста курса еще больше скупают валюту уже по завышенном уровне. Таким образом, когда ситуация стабилизируется и курс откатится назад, кто-то потеряет часть сбережений.

Андрей Табинский, советник председателя Львовской ОГА, предприниматель и инвестор отметил, что лично он не видит необходимости сдавать гривну.

"Политика НБУ, деятельность наших аграрного и металлургического секторов будут удерживать соотношение доллара и гривны на привычном уровне. Если нет необходимости в ближайшем будущем совершать покупки в валюте, можно придержать гривны у себя и помочь экономике собственной позицией", - призывает Табинский

Он также отметил, что доллар на мировых рынках – сомнительная валюта, поскольку в США сейчас самый большой долг за всю историю – 30 триллионов долларов, а ФРС все еще не способна разобраться с инфляцией, которая удерживается на уровне 7%.

Аналитик Forex Club Libertex Виталий Минько убеждает, что покупать валюту сейчас – не лучшее решение, поскольку курс уже завышен.

"Текущий курс гривны включает уже заложенные риски, касающиеся ситуации с Россией. Поэтому если сейчас покупать валюту именно под идею развития конфликта, уже поздно – рынок это уже учел. Если для того, чтобы диверсифицировать свои сбережения - это хорошая идея. Поскольку риск различных экономик будет нивелировать обесценивание одной валюты путем подорожания другой", - отметил Минько.

Аналитик советует создать мультивалютную корзину как минимум из 4 валют: доллара, евро, швейцарского франка и гривны. Минько утверждает, что если бы не угроза вторжения России, то сейчас доллар мог бы стоить менее 26 гривен. Но психологический фактор вернул гривну к уровню 2020 года.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, говорит, что решение покупать доллар, или нет нужно принимать в зависимости от цели.

"Если это небольшая сумма, которую вы и так скоро планируете потратить, то смысла покупать доллары нет. Наоборот из-за высокой волатильности и больших спредов есть шанс потерять деньги, когда будете менять доллары обратно в гривне", - отметила она.

Относительно больших сумм, то решение должен принимать каждый человек, смотря на собственное понимание вероятности развития событий по одному или другому сценарию, убеждена эксперт.

"Если ситуация успокоится за несколько дней или даже недель, гривна начнет быстро возвращать утраченные позиции. При таких условиях покупать валюту сейчас, когда курс явно слишком разогретый психологическими факторами, не самая лучшая инвестиционная стратегия... В кризисных ситуациях, вроде нынешней, обычно зарабатывают только профессионалы, для которых покупка и продажа валюты является работой", - говорит Золотько.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривни.

А в бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривни, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривни.

Как писал УНИАН, старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб убежден, что курс доллара к гривне в украинских банках 21-27 февраля немного изменится, но останется возле психологической отметки в 29 гривень.

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