Акции Deutsche потеряли более пятой части своей стоимости в этом месяце.

Акции Deutsche Bank (DBKGn.DE) упали в пятницу, 24 марта, после того, как стоимость страхования долга банка от риска дефолта подскочила до более чем четырехлетнего максимума, подчеркнув опасения инвесторов по поводу стабильности европейских банков.

Как сообщает Reuters, на прошлой неделе банковский сектор региона пережил тяжелые времена: спасение Credit Suisse при поддержке государства и беспорядки в региональных банках США усилили опасения по поводу состояния глобального банковского сектора.

Акции Deutsche, которые в этом месяце потеряли более одной пятой своей стоимости, в пятницу упали на целых 14,9% до самого низкого уровня за пять месяцев. Акции в последний раз падали на 13% до 8,13 евро (9,16 доллара).

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Рыночная стоимость крупнейшего банка Германии всего за неделю обесценилась на 3 миллиарда долларов.

Свопы Deutsche Bank по кредитным дефолтам (CDS) - форма страхования для держателей облигаций - подскочили выше 220 базисных пунктов (б. п.) - максимум с конца 2018 года - со 142 б. п. всего два дня назад, согласно данным S&P Market Intelligence.

Согласно данным Refinitiv, в четверг, 23 марта, Deutsche CDS продемонстрировали самый большой однодневный прирост за всю историю наблюдений. Но они остаются значительно ниже максимумов, близких к 300 б.п., зафиксированных во время долгового кризиса еврозоны в 2011 году.

CDS для крупных европейских банков в пятницу, 24 марта, выросли по всем направлениям, отражая нежелание инвесторов нести какой-либо риск по своим портфелям в преддверии выходных.

Deutsche Bank

Deutsche Bank — универсальный, один из 30 важнейших транснациональных банков по данным Совета по финансовой стабильности. Ему принадлежат коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, лизинговые компании и другие компании, он обслуживает 28 миллионов клиентов через сеть из 1891 отделения, а также филиалы и представительства в 59 странах мира.

Банк является крупнейшим участником валютного рынка. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.

Война в Украине и Deutsche Bank

Практически сразу после российского вторжения в Украину Deutsche Bank прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля.

Фактически счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. Решение коснулось многих крупных кредитных организаций.

18 мая 2022 года немецкий Deutsche Bank поставил крест на крупнейших российских банках. Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков.

В июне 2022 года сообщалось о том, что Deutsche Bank вывез сотни российских IT-специалистов в Германию. Большинство сотрудников прилетели в Берлин через Хельсинки и смогли начать работу вскоре после переезда.

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