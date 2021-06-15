Экономическая активность в промышленности продолжает расти. Об этом говорят цифры. Так, годовые темпы роста оборота (объема реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в апреле составили 59,7% и 53,7% соответственно (рост оборотов по сравнению с предыдущим месяцем составил 4,9% и 5,3%).

Об этом пишут Українські новини со ссылкой на статью академика НАН Украины Богдана Данилишина на сайте "Деловая столица".

Ускорение роста объемов реализации промышленной продукции происходит, прежде всего, за счет внутреннего рынка, что по мнению Данилишина свидетельствует о постепенном восстановлении внутреннего спроса.

Данные Госстата подтверждают положительные тенденции в промышленности: в последующие три месяца ожидается увеличение объемов производства продукции, а также изменение отпускных цен и объема экспортного спроса. "В то же время ожидания промышленных предприятий по изменению количества работников являются более осторожными, хотя и демонстрируют определенное улучшение по сравнению с ранее проведенными опросами", - говорит Данилишин.

Индекс строительной продукции по видам в апреле 2021 (с устранением сезонных колебаний) вырос на 11,3% к предыдущему месяцу и на 10,6% к апрелю 2020 года, в основном, благодаря увеличению объемов жилищного строительства. По результатам 4 месяцев текущего года производство строительной продукции хотя и сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,3%, но темпы этого сокращения замедляются. Правда, согласно опросу Нацбанка ожидания предприятий строительной отрасли все еще достаточно пессимистичны. Из-за ожидания роста цен на услуги подрядчиков и, как следствие, на собственную строительную продукцию.

По оперативной информации Госказначейства выполнение месячного плана доходов Государственного бюджета Украины в мае составило 101,8% (+2,1 млрд грн. к плану), в том числе общего фонда - 102,7% (+2,8 млрд грн. к плану). Перевыполнение плановых показателей по доходам в мае стало возможным благодаря сверхплановым поступлениям от налоговых органов на общую сумму 3,5 млрд грн. (104,8% от плана).

В то же время за последнюю неделю на валютном рынке гривна укрепилась по отношению к доллару США на 0,9%: предложение валюты преобладало над спросом как на межбанке, так и со стороны клиентов банков. "Увеличению предложения иностранной валюты на рынке способствуют высокие цены на основные товары украинского экспорта - сельскохозяйственную продукцию, железную руду и сталь. В частности, мировые цены на кукурузу в годовом измерении увеличились на 42%, на пшеницу - на 8%, на сталь - на 16%, на железную руду - на 29%", - констатирует Богдан Данилишин.

Ликвидность банковской системы Украины продолжает превышать 200 млрд грн., что почти в четыре раза выше норматива обязательного резервирования. При этом по словам академика, кредитный портфель банков в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за неделю увеличился на 1,9 млрд грн. - почти до 46 млрд грн. Из них 18,4 млрд грн. были выданы для рефинансирования предварительно полученных кредитов, 5,9 млрд грн. - на инвестиционные цели, 21,7 млрд грн. - на пополнение оборотных средств. Портфель ипотечных кредитов по государственной программе "Доступная ипотека 7%" вырос до 326 млн грн., из которых 24% - кредиты на покупку жилья на первичном рынке и 76% - на вторичном рынке.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко