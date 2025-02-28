Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 28 февраля, снизился на 9 копеек и составляет 41,79 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 43,80 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,19 гривны, а евро - по курсу 42,80 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу снизился до уровня 41,84 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 28 февраля, снизился на 19 копеек - до 43,86 гривны.

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НБУ установил на 28 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 13 копеек.

Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,49 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что в течение первой декады марта валютный рынок будет жить преимущественно по принципам февраля. В то же время общая ситуация валютных изменений будет крайне похожей на прошлогодний март, кроме, конечно, курсовых показателей.

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