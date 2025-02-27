Курс гривны к евро установлен на уровне 43,49 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 28 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 13 копеек.

Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,49 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,50/41,53 грн/долл., а евро - 43,49/43,51 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 27 февраля, снизился на 7 копеек и составляет 41,88 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,00 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,28 гривны, а евро - по курсу 43,00 гривны за единицу иностранной валюты.

В течение первой декады марта валютный рынок будет жить преимущественно по принципам февраля. В то же время общая ситуация валютных изменений будет крайне похожей на прошлогодний март, кроме, конечно, курсовых показателей. Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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