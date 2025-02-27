Наличный рынок будет менее импульсивным, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,15 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 42,05 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 42,70 до 44,30 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 43,00 до 44,25 грн/евро.

"Широкий разброс котировок покупок и продаж на наличном рынке по евровалюте из-за роста волатильности евро относительно доллара на мировых рынках будет сохраняться практически всю эту неделю", - отметил эксперт.

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По его словам, если волатильность пары евро/доллар на международных площадках усилится, то как украинский межбанк, так и наличный рынок будут оперативно реагировать на это изменением своих котировок в течение дня:

"Причем основная часть быстрых скачков курсов доллара и евро будет приходиться именно на межбанк, а наличный рынок будет менее импульсивным".

Котировки доллара на межбанке, по его прогнозу, будут находиться в пределах коридора от 41,40 до 41,85 грн/долл., а курс евро - от 42,89 до 44,19 грн/евро.

Курс доллара в Украине 27 февраля

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 27 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек.

А официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,63 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 16 копеек.

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