Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год

Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» № 553-ІХ, который Верховная Рада поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанных с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом", - говорится в сообщении.

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Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства будут направляться на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Кроме этого, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В общем расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.

Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн.

Для осуществления непредвиденных мероприятий в резервный фонд направлено дополнительно 3 миллиарда гривен.

Расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, поэтому программа «Большая стройка», которая улучшает украинскую инфраструктуру и создает новые рабочие места, будет продолжаться. На дорожную инфраструктуру в государственном бюджете заложено почти 70 млрд грн.

Также изменения в государственный бюджет не предусматривают сокращения расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса.

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