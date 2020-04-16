На дешевые кредиты для бизнеса выделят 35 миллиардов гривень: детали программы

При необходимости правительство может увеличить финансирование программы.

Размер кредитного портфеля по обновленной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» оценивается в 35 млрд грн, именно такой объем средств смогут потенциально получить микро- и малые предприниматели по предварительным оценкам специалистов.

Читайте такжеБизнес на карантине: 20% сократили зарплату, 15% отправили работников в отпуск, 4% сократили штат

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба министерства.

«При планировании программы мы рассчитывали размер кредитного портфеля до 35 млрд грн. Если будем видеть, что потребности больше, то сумму будем увеличивать», - цитирует министра его пресс-служба.

По его словам, обратившись в банковские учреждения, предприятия смогут получить нулевую ставку на свои действующие кредиты до 31 марта 2021 года. Условием получения такой поддержки от государства является сохранение рабочих мест.

«Первое – мы хотим сохранить рабочие места. И второе – мы хотим помочь предпринимателям пережить этот сложный период падения продаж, падение производства и торговли», - цитирует Петрашко его пресс-служба.

Сейчас по программе уже предоставляют кредиты все государственные банки и несколько частных. Их количество будет увеличиваться по мере востребованности и подписания соответствующих договоров с Фондом развития предпринимательства.

Информация о программе размещена по ссылке.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 апреля, Кабинет министров увеличил максимальную сумму кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» до 3 млн грн c 2 млн грн.

По словам министра финансов Сергея Марченко, принятые изменения позволяют увеличить до 3 млн грн максимальную сумму кредитов, которые предоставляются предпринимателю или связанным с ним контрагентам.

Кроме того, расширяется количество предпринимателей, которые могут рассчитывать на поддержку в рамках программы – их годовой доход от любого вида деятельности должен составлять до 100 млн грн. Также расширяются цели: на рефинансирование задолженности, на инвестиционные цели, на пополнение оборотного капитала.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, внесение данных изменений фактически позволит внедрить нулевую ставку по рефинансируемым кредитам для бизнеса, чтобы снять с него тяжесть кризиса.