Шмыгаль анонсировал кредиты для бизнеса под 0%

Также Кабмин увеличил максимальную сумму кредита по программе доступных кредитов «5-7-9%» до 3 млн грн.

Кабинет министров Украины увеличил максимальную сумму кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» до 3 млн грн c 2 млн грн.

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Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, принятые изменения позволяют увеличить до 3 млн грн максимальную сумму кредитов, которые предоставляются предпринимателю или связанным с ним контрагентам.

Кроме того, расширяется количество предпринимателей, которые могут рассчитывать на поддержку в рамках программы – их годовой доход от любого вида деятельности должен составлять до 100 млн грн.

«Также расширяются цели: на рефинансирование задолженности, на инвестиционные цели. Кроме того, предусматривается пополнение оборотного капитала. Мы даем возможность максимально расширить эту программу и сделать ее действенной», - подчеркнул Марченко.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, внесение данных изменений фактически позволит внедрить нулевую ставку по рефинансируемым кредитам для бизнеса, чтобы снять с него тяжесть кризиса.

«Министерство экономики и Министерство финансов предложили ряд программ по кредитной поддержке малого и микробизнеса, которые будут заключаться в обеспечении как выдачи новых кредитов, так и рефинансировании действующих кредитов с нулевой процентной ставкой, с погашением тела кредита через один год, то есть, это так называемые кредитные каникулы, которые мы фактически готовы обеспечить», - сказал он.

«Основное условие – это сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе. Это главное условие этой программы», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 млрд грн финансирования.

Фонд будет реализовывать программу господдержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы «5-7-9», оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

18 марта Кабмин увеличил максимальную сумму кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» до 2 млн грн c 1,5 млн грн.