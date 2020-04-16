В законопроекте о банках, необходимом для кредита МВФ, отклонено почти 5 тысяч поправок

В общем, к законопроекту подано 16 тысяч 572 поправки.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявляет, что в законопроекте о банковском регулировании отклонено 4 тысячи 770 поправок.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"На сегодня уже в таблице есть, и это уже окончательное количество, 16 тысяч 72 поправки, из которых отклонено на сегодня 4 тысячи 770 поправок. Возможно, при редактировании таблицы эти цифры еще изменятся... Разница будет небольшая", - сообщил Гетманцев.

По его словам, большинство поправок учтены - редакционно или полностью.

"Заседание комитета назначено на вторник (21 апреля - УНИАН) на 10 часов утра. Комитет рассмотрит процедуру рассмотрения этого законопроекта, которая, по предложению подкомитета по вопросам банковской деятельности, будет упрощенной. То есть, мы будем двигаться не от поправки к поправке, а от пункта закона к пункту закона. Таких пунктов более 60 в целом", - сказал Гетманцев.

"Мы обоснованно считаем, что, наверное, рассмотрим этот законопроект в комитете до конца следующей недели и сможем передать его на рассмотрение в парламент", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о банковском регулировании, необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.