Нацвалюта по официальному курсу выросла к доллару до 27,20 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 17 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 грн/долл., то есть, гривня после двухдневного снижения выросла к доллару на 2 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,63 грн/евро, что на 1 копейку выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,17/27,20 грн/долл., к евро – 29,57/29,60 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 16 апреля, остается на уровне 27,50 грн за доллар, стоимость евро снизилась на 5 копеек - до 29,95 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 16 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,22 грн/долл., то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 13 копеек.