В G20 договорились заморозить долги беднейших стран мира из-за пандемии

Решение будет действовать с 1 мая до конца 2020 года.

Финансовые представители G20 приняли решение о приостановлении выплат по обслуживанию долгов для беднейших стран мира.

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Об этом сообщает Reuters.

Решение будет действовать с 1 мая до конца 2020 года. Предложение о приостановлении "бремени задолженности" открыто для самых бедных и наименее развитых стран мира (по определению Всемирного банка и ООН) до тех пор, пока они погашают долг ВБ и МВФ.

Инициатива является частью усилий по укреплению мировой экономики в условиях вспышки коронавируса.