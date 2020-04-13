Bloomberg: Мир охватят революции после пандемии коронавируса

Кризис, возникший из-за COVID-19, бьет по бедному населению значительно сильнее, чем по другим, поэтому стоит ожидать протестов и даже революций.

Наиболее обманчивым клише про коронавирус уже стало утверждение, что он угрожает всем людям одинаково. Но на самом деле это не так ни с медицинской точки зрения, ни с экономической, ни с социальной или психологической.

На самом деле COVID-19 усиливает старые проблемы неравенства везде, где они только существуют. В конце концов, это вызовет социальные потрясения, которые могут перерасти в беспорядки и революции, - пишет Bloomberg.

Издание пишет, что беспорядки начали учащаться по всему миру до того, как SARS-CoV-2 даже появился. Согласно некоторым подсчетам, с 2017 года было около 100 крупных протестов против правительств: от "желтых жилетов" в богатой Франции до демонстраций против диктаторов в бедных странах, таких как Судан и Боливия. Около 20 из этих протестов привели к свержению лидеров, еще несколько были жестоко подавлены, а остальные продолжали тлеть до следующего крупного возгорания.

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В краткосрочной перспективе COVID-19 остановил все формы неповиновения, ведь и демократические, и авторитарные правительства отправили свое население в карантин, не позволяя ему собираться на улицах или в группы. Но за закрытыми дверями домов под карантином, в местах раздачи еды бедным, в тюрьмах, трущобах и лагерях для беженцев, где люди были голодные, больные и встревоженные еще до пандемии, разрастается трагедия и травма. Так или иначе, это давление приведет к взрыву.

Коронавирус установил условное "увеличительное стекло" на неравенствах между странами и внутри них. В США некоторые очень богатые люди "самоизолировались" в своих имениях или на роскошных яхтах. Магнат из Голливуда быстро удалил со своей странички в Instagram фото своей яхты за 590 миллионов долларов после публичного возмущения. Даже те, кто довольно неплохо зарабатывает на жизнь, могут чувствовать себя в безопасности, работая из дома через Zoom или Slack.

"Но очень много других американцев не имеют такого выбора. Чем меньше у тебя денег, тем менее вероятно, что ты сможешь работать удаленно. Не имея сбережений и медицинского страхования, этим не постоянно занятым работникам приходится цепляться за свои подработки или черную работу, если им повезло еще иметь что-то такое, чтобы свести концы с концами. Таким образом, они рискуют заразиться и принести вирус домой своим семьям, которые, как и все бедные люди везде, уже сейчас имеют больше шансов заболеть и быть менее способными пройти через сложные лабиринты систем здравоохранения", - пишет издание.

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Таким образом, в США коронавирус быстро продвигается через тесные, тревожные и мрачные районы. Прежде всего, он непропорционально чаще убивает афроамериканцев. Даже в странах, у которых не было долгой истории расовой сегрегации, вирус отдает предпочтение "определенным почтовым индексам". Так произошло потому, что много факторов формируют из каждого района отдельную социологическую и эпидемиологическую "чашу Петри". Среди этих факторов - средний доход, образование, размер квартиры, плотность населения, диетические привычки и динамика домашнего насилия. В еврозоне, к примеру, семьи с высокими доходами в среднем имеют вдвое большее пространство для жизни, чем те, кто оказался на дне шкалы: 72 квадратных метра против 38.

Различия между странами даже больше. Для тех, кто живет в трущобах Индии или ЮАР, не существует такой вещи, как "социальное дистанцирование". Потому что вся семья спит в одной комнате. Дискуссии о том, одеть маски или нет, никто не ведет. Потому что нет никаких масок. Чаще мыть руки - это хороший совет, но только в том случае, если есть проточная вода.

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И так все складывается везде, где появляется SARS-CoV-2. Международная организация по вопросам труда предостерегает, что коронавирус уничтожит 95 миллионов рабочих мест по всему миру и радикально сократит доходы 1,25 миллиарда человек. Большинство из них уже бедные. Они страдают, а их старые проблемы становятся еще хуже: от алкоголизма и наркомании домашнего насилия и плохого обращения с детьми. Таким образом. Целое население становится травмированным, возможно, навсегда.

В таком контексте было бы очень наивно ожидать, что после окончания этой медицинской чрезвычайной ситуации, каждая отдельная страна или весь мир сможет вернуться к старым порядкам. Ярость и горечь найдут новые выражения. Ранними вестниками этого стали бразильцы, которые стучали кастрюлями и сковородками в окнах своих квартир, чтобы выразить протест против правительства, и ливанские беспорядки в переполненных тюрьмах.