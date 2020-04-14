Бизнес на карантине: 20% сократили зарплату, 15% отправили работников в отпуск, 4% сократили штат

Половина украинских предприятий поддерживают послабление карантина. 83% опрошенных предприятий сегодня работают дистанционно.

Половина респондентов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) поддерживают послабление ограничительных мер в Украине, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной болезни, тогда как 23% считают, что стоит все же оставить действующие ограничения в полном объеме.

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Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБА по результатам проведенного экспресс-опроса.

«Для понимания динамики настроений бизнеса ассоциация проводит периодические опросы среди членских компаний по их реакции на текущую ситуацию в стране и действия власти. В общем, 50% опрошенных считают введенные меры обоснованными, учитывая ситуацию, еще 36% считают их жесткими, 7% - мягкими и еще 7% считают, что их можно было бы усилить», - говорится в сообщении.

Как сообщают компании-члены Ассоциации, 83% предприятий сегодня работают дистанционно. Чтобы удержаться на плаву в этот непростой период, 20% были вынуждены сократить заработную плату, 15% отправили работников в оплачиваемый отпуск, а 4% сократили штат сотрудников. В то же время каждая четвертая компания ищет новые возможности для развития в данной ситуации, а еще 8% не почувствовали влияния.

«Мы видим, что бизнес быстро адаптируется к новым реалиям и делает все, чтобы поддержать своих сотрудников. Однако результаты опроса показывают, что в некоторых компаниях уже заканчивается «запас прочности», и длительного карантина они могут просто не выдержать. Надеемся, что власть услышит и поддержит желание как бизнеса, так и индивидуальных работников восстанавливать работу и запустить процесс выхода из жесткого карантина в скором времени», - приводятся в релизе слова исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко.

В рамках опроса в ассоциации поинтересовались у респондентов, готовы ли они лично восстанавливать работу уже сейчас. По данным релиза, большинство, а именно 59%, готовы уже сейчас возобновлять работу с учетом всех правил индивидуальной защиты. При этом 41% все же хотели бы работать дистанционно, даже если это будет предусматривать снижение дохода.

«Топ-3 необходимых решений в текущей ситуации, по мнению бизнесменов, - это улучшение системы диагностики вируса, обеспечение страны тестами в достаточном количестве; установление четких правил карантина и контроль их выполнения; снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда», - сообщается в релизе.

Также бизнес считает уместным компенсацию части заработной платы работникам предприятий, которые были вынуждены пойти на карантин; восстановление регулярного движения общественного транспорта; отмену налогообложения депозитов как для физических, так и для юридических лиц.

По состоянию на 7 апреля компании сообщили о следующих финансовых последствиях ограничительных мер для их бизнеса. Большинство компаний, а именно 70% опрошенных, получили до 50% потерь от доходов, еще 18% сообщили о 50-75% потерь от доходов. Об увеличении доходов сообщили 10%, еще 2% рассматривают вариант закрытия.

Опрос проводился в период с 31 марта по 7 апреля 2020 года. В нем приняли участие 122 участника - представители членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, почти половина украинских компаний уже зафиксировали от 20% до 50% потерь дохода из-за карантинных мер.

Более 50% украинцев считают, что экономическое положение их семей ухудшилось за последние полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».