Цены на золото достигли 8-летнего максимума

Цены на золото достигли $1785 за унцию. Защитный актив растет на фоне опасений инвесторов из-за пандемии и снижения спроса на нефть.

Цены на золото превысили максимум за восем лет во вторник, 14 апреля. Стоимость июньского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на 0,5%, до $1768,9 за унцию по состоянию на 10:07. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1785 за унцию.

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Котировки драгоценного металла выросли из-за опасений резкого замедления экономического роста в мире, вызванного введением карантинных мер, обвала фондовых индексов и падения цен на нефть. Инвесторы традиционно используют золото в качестве защитного актива в периоды высокой волатильности на финансовых рынках, пишет РБК.

Спрос на золото также остается высоким из-за опасений инфляции, которая будет наблюдаться после принятия масштабных денежных программ крупнейшими центробанками мира. ФРС объявила о пакете стимулирования экономики в объеме $2,3 трлн, а министры финансов Европейского союза договорились об экономической поддержке в размере €0,54 трлн.

На бирже Comex в Нью-Йорке цены на золото выросли на 16% в этом году и сейчас находятся всего на 10% ниже рекордного значения $1923,7 за унцию, установленного в сентябре 2011 года.

В то время как рост мировой экономики замедляется, а неопределенность на финансовых рынках остается высокой, можно ожидать, скорее, дальнейшего роста цен на золото, чем снижения, считает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

Тем не менее котировки золота могут достичь исторического максимума лишь в случае, если ситуация выйдет из-под контроля и ожидаемая короткая, но непродолжительная рецессия мировой экономики перерастет в более длительную депрессию, считает эксперт банка.