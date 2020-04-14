Доллар в столичных обменниках просел до 27,25 гривни

Стоимость евро при этом снизилась до 29,75 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 14 апреля, просела на 15 копеек - до 27,25 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 20 копеек - до 29,75 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,85 гривни за доллар, евро – 29,10 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 14 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,04 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд выросла к доллару - на этот раз на 16 копеек.