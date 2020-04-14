Доллар продолжает дешеветь: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 14 апреля: 100 USD – 2704,04 гривни; 100 EUR – 2953,76 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2704,04 (13 апреля – 2720,22)

100 EUR – 2953,76 (13 апреля – 2956,06)

На межбанковском валютном рынке Украины к 16.00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,98/27,02 гривни/доллар, к евро – 29,47/29,51 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 13 апреля, просела до 27,40 гривни за доллар, стоимость евро - до 29,95 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 13 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 6 копеек.