Чистые международные резервы НБУ за месяц сократились на 10%
20:01, 10 апреля 2020Финансы
112 0
С начала года чистые резервы выросли на 1,6%.
Иллюстрация REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины за март 2020 года сократились на 9,5% - до 16 млрд долл.
Читайте такжеМинфин отчитался, сколько денег одолжил на внутреннем рынке
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Согласно сообщению, с начала текущего года чистые резервы выросли на 1,6%.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2020 года составили 24,9 млрд долл., откатившись до уровня на начало года.
Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter