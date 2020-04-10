Чистые международные резервы НБУ за месяц сократились на 10%

С начала года чистые резервы выросли на 1,6%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за март 2020 года сократились на 9,5% - до 16 млрд долл.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала текущего года чистые резервы выросли на 1,6%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2020 года составили 24,9 млрд долл., откатившись до уровня на начало года.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.