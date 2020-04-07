Международные резервы Украины за месяц «коронавирусной паники» сократились почти на $2 миллиарда

Международные резервы Украины в марте сократились на 7,8% - до 24,9 млрд долл. Резервы откатились до уровня начала года.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля составили 24,924 млрд долл., что на 7,8% ниже показателя месяцем ранее, то есть, резервы откатились до уровня начала года.

Читайте такжеСитуация на валютном рынке: Нацбанк тратит на поддержку гривни все меньше долларов

Как сообщается на сайте НБУ, снижение резервов обусловлено значительным объемом валютных интервенций для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения. В ходе таких интервенций регулятор за месяц продал 2,2 млрд долл.

Кроме того, в марте правительство направило на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 1,1 млрд долл.

В то же время, правительство привлекло 873 млн долл. и 277 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте.

Позитивная переоценка резервов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют составила 16,6 млн долл.

Также сообщается, что текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2020 года составили 26,6 млрд долл., что на 1,3% выше показателя месяцем ранее.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% - до 25,3 млрд долл., достигнув семилетнего максимума.