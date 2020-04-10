Нацвалюта по официальному курсу выросла к доллару на 6 копеек - до 27,20 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 13 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 грн/долл., то есть, гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 6 копеек.

Читайте такжеЭксперт подсчитал, сколько теряет украинская экономика за каждый месяц карантина

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,56 грн/евро, что на 8 копеек выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16.00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,11/27,15 грн/долл., к евро – 29,67/29,70 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 10 апреля, после вчерашнего роста в среднем просела на 10 копеек - до 27,50 грн за доллар, стоимость евро выросла на 5 копеек - до 30 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 10 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,26 грн/долл., то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 6 копеек.