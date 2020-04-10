Доллар в столичных обменниках просел до 27,50 гривни

В то же время стоимость евро выросла до 30 гривень.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 10 апреля, после вчерашнего роста в среднем просела на 10 копеек - до 27,50 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем выросла на 5 копеек - до 30 гривень.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,10 гривни за доллар, евро – 29,30 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 10 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,26 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 6 копеек.