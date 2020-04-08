"Беру удар на себя": нардеп рассказал, почему подал свыше 1600 поправок в банковский законопроект

Дунда отметил, что по данному документу нужно принять взвешенное решение.

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, который подал в законопроект 3260 о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 1656 поправок, назвал его неконституционным и таким, что выводит Нацбанк из-под судебной ветви власти.

По словам нардепа, данный законопроект - не о банках, а об "индульгенции Гонтаревой с командой Порошенко", пишет "Цензор.НЕТ".

"Реально его надо называть законопроектом о индульгенции госпожи Гонтаревой с командой Порошенко. Потому что, когда госпожа Гонтарева с Порошенко были у власти - они очень сильно ограбили банковскую систему и назвали это расчисткой. Но после такой расчистки у нас каким-то образом курс доллара поднялся до 25-27 гривен, обеднело населения и были ограблены банки", - пояснил депутат.

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"Еще надо добавить, что в настоящее время господин Порошенко практически назначал всех судей и все судебное звено, в том числе верховные суды. Соответственно, когда владельцы банков, а также пострадавшие подавали в суд - суды их не рассматривали. На сегодняшний день, когда господин Порошенко ушел от власти, суды уже не боятся рассматривать эти иски (именно эти судьи, которых назначил Порошенко). И, согласно этому, стало понятно, что по многим делам будут решения не в пользу стороны команд. Исходя из этого, понимая, что после тех судебных решений могут открывать уголовные дела и тянуть за решетку бывшую команду, было инициировано этот законопроект. Для того, чтобы сделать им индульгенцию. И под предлогом затруднительной ситуации президента принуждают к этому", - добавил Дунда.

По его мнению, под предлогом кризиса этим законопроектом также пытаются "вывести госрегулятора и дела из-под рассмотрения судебной власти".

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Отвечая на вопрос о том, не кажется ли ему, что авторы тысячи поправок к законопроекту о банках действуют в интересах Коломойского, он сказал: "Нет. Мы действуем в интересах Украинского государства. И не даем нарушать Конституцию, чтобы потом была возможность привлечь прежнюю власть к ответственности".

"Под этим законопроектом не только "Приватбанк". Там 100 банков, которые ограбили", - добавил нардеп.

Дунда рассказал, что поправки необходимы для того, "чтобы было время, чтобы подойти к этому законопроекту без эмоций и принять взвешенное решение". По его словам, законопроект будет удовлетворять его, если не будет нарушать Конституцию.

"На сегодняшний день он нарушает, потому выводит госрегулятора из-под судебной ветви власти", - сказал нардеп.

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Отвечая на вопрос о том, пытается ли он своими поправками сделать законопроект конституционным, нардеп отметил: "Я стараюсь людей с холодной головой сесть, проговорить это, и найти приемлемое решение. И может пересмотреть свою позицию в переговорах с МВФ. Таким образом я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от тех нападок, которые на него идут, чтобы он спокойно разобрался в ситуации".

Отметим, что в банковский законопроект депутаты подали рекордное количество поправок - 16335.