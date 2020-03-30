Рада со второй попытки назначила Сергея Марченко министром финансов

За проголосовали 256 народных депутатов.

Верховная Рада Украины со второй попытки назначила Сергея Марченко министром финансов.

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За постановление проголосовали 256 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

После голосования Марченко принял присягу члена правительства.

В сессионном зале присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

На предыдущем заседании пару часов назад депутатам не хватило голосов для назначения Марченко министром.