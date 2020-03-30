Рада со второй попытки назначила Сергея Марченко министром финансов
16:51, 30 марта 2020Финансы
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За проголосовали 256 народных депутатов.
Сергей Марченко стал новым министром финансов / УНИАН
Верховная Рада Украины со второй попытки назначила Сергея Марченко министром финансов.
Читайте такжеДепутаты приняли антикризисный закон: что предлагают простым украинцам и бизнесуСоответствующее решение депутаты приняли на внеочередном заседании Рады 30 марта.
За постановление проголосовали 256 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
После голосования Марченко принял присягу члена правительства.
В сессионном зале присутствует президент Украины Владимир Зеленский.
На предыдущем заседании пару часов назад депутатам не хватило голосов для назначения Марченко министром.
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