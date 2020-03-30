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Рада со второй попытки назначила Сергея Марченко министром финансов

16:51, 30 марта 2020
Финансы
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Сергей Марченко стал новым министром финансов / УНИАН

Читайте такжеДепутаты приняли антикризисный закон: что предлагают простым украинцам и бизнесуСоответствующее решение депутаты приняли на внеочередном заседании Рады 30 марта.

За постановление проголосовали 256 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

После голосования Марченко принял присягу члена правительства.

В сессионном зале присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

На предыдущем заседании пару часов назад депутатам не хватило голосов для назначения Марченко министром.

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