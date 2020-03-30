Для назначения Марченко новым главой Минфина депутатам не хватило голосов
14:34, 30 марта 2020Финансы
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Ранее парламент уволил главу министерства Игоря Уманского.
Иллюстрация REUTERS
Верховная Рада Украины не смогла назначить Сергея Марченко новым министром финансов вместо уволенного сегодня Игоря Уманского.
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За соответствующее постановление проголосовали 223 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня уволила Уманского с должности министра финансов.
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