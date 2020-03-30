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Для назначения Марченко новым главой Минфина депутатам не хватило голосов

14:34, 30 марта 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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За соответствующее постановление проголосовали 223 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня уволила Уманского с должности министра финансов.

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