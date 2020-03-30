Для назначения Марченко новым главой Минфина депутатам не хватило голосов

Ранее парламент уволил главу министерства Игоря Уманского.

Верховная Рада Украины не смогла назначить Сергея Марченко новым министром финансов вместо уволенного сегодня Игоря Уманского. Читайте такжеВерховная Рада уволила главу Минздрава Емца За соответствующее постановление проголосовали 223 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня уволила Уманского с должности министра финансов.

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