Рада уволила министра финансов Уманского

За данное постановление проголосовали 249 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада Украины уволила Игоря Уманского с должности министра финансов.

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За данное постановление проголосовали 249 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет освободить Уманского Игоря Ивановича с должности министра финансов Украины", - сказано в тексте постановления.

Кроме того, Рада не смогла назначить Сергея Марченко новым министром финансов вместо уволенного сегодня Игоря Уманского.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагал назначить министром финансов Сергея Марченко, который занимал пост заместителя министра в период нахождения на должности министра финансов Александра Данилюка.

Согласно проектам постановлений, зарегистрированным на сайте Верховной Рады, Марченко сменит на посту Игоря Уманского, назначенного министром финансов 4 марта в обновленном составе Кабмина под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.