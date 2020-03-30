Кабмин предлагает парламенту уволить Уманского: кто станет новым министром финансов

Согласно проектам постановлений, Игоря Уманского заменит на этом посту Сергей Марченко.

Кабинет министров Украины предлагает назначить министром финансов Сергея Марченко, который занимал пост заместителя министра в период нахождения на должности министра финансов Александра Данилюка.

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Согласно проектам постановлений, зарегистрированным на сайте Верховной Рады, Марченко сменит на посту Игоря Уманского, назначенного министром финансов 4 марта в обновленном составе Кабмина под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина.

Новым министром финансов стал Игорь Уманский, который в 2009-2010 году руководил Минфином в статусе исполняющего обязанности министра, а в 2014-2015 - занимал пост первого заместителя министра.