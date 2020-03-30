Последствия коронавируса: эксперты прогнозируют падение экономики Украины и соседних стран
Экономика Украины вследствие влияния эпидемии коронавируса и связанных с этим ограничений в текущем году упадет на 3%.
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Об этом говорится в аналитическом отчете международной банковской группы Raiffeisen Bank International, имеющемся в распоряжении УНИАН.
По оценкам экспертов группы, в 2021 году ожидается рост экономики Украины на 3%.
«Украина сможет поддерживать экономическую и финансовую стабильность только в том случае, если получит серьезную поддержку Международного валютного фонда», - отмечается в отчете.
Эксперты считают, что в текущем году экономика Польши упадет на 2%, Венгрии – на 3,5%, Чехии – на 5,2%, Словакии – на 6%.
В целом для еврозоны эксперты прогнозируют падение экономики в 2020 году на 4%.
Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.
Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванного этим мирового кризиса.
Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз на текущий год, согласно которому ожидается падение экономики на 3,9%, ускорение инфляции до 8,7% и среднегодовой курс гривни на уровне 29,5 грн/долл.