Последствия коронавируса: эксперты прогнозируют падение экономики Украины и соседних стран

По оценкам Raiffeisen Bank International, экономика Украины из-за коронавируса в текущем году упадет на 3%. При этом эксперты международной банковской группы ожидают, что в 2021 году рост экономики Украины составит 3%.

Экономика Украины вследствие влияния эпидемии коронавируса и связанных с этим ограничений в текущем году упадет на 3%.

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Об этом говорится в аналитическом отчете международной банковской группы Raiffeisen Bank International, имеющемся в распоряжении УНИАН.

По оценкам экспертов группы, в 2021 году ожидается рост экономики Украины на 3%.

«Украина сможет поддерживать экономическую и финансовую стабильность только в том случае, если получит серьезную поддержку Международного валютного фонда», - отмечается в отчете.

Эксперты считают, что в текущем году экономика Польши упадет на 2%, Венгрии – на 3,5%, Чехии – на 5,2%, Словакии – на 6%.

В целом для еврозоны эксперты прогнозируют падение экономики в 2020 году на 4%.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванного этим мирового кризиса.

Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз на текущий год, согласно которому ожидается падение экономики на 3,9%, ускорение инфляции до 8,7% и среднегодовой курс гривни на уровне 29,5 грн/долл.