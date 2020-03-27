Банкоматы и пос-терминалы украинских банков работают в обычном режиме - НБУ
13:23, 27 марта 2020Финансы
28 0
В среднем 95% банкоматов работает.
Банкоматы продолжают работать как обычно / фото УНИАН
Банкоматная сеть и сеть пос-терминалов украинских банков в условиях введенного в стране карантина работает в обычном режиме, и в среднем 95% банкоматов в рабочем состоянии.
Читайте такжеКак обращаться с деньгами, чтобы не заразиться коронавирусом: советы от Нацбанка
Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе онлайн-брифинга в НБУ.
"Если говорить о банкоматной сети и сети пос-терминалов, то она вся работает в обычном режиме. В среднем 95% банкоматов работает, а их временная остановка работы обусловлена техническим обслуживанием и загрузкой наличностью", - сказала Рожкова.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter