Банкоматы и пос-терминалы украинских банков работают в обычном режиме - НБУ

В среднем 95% банкоматов работает.

Банкоматная сеть и сеть пос-терминалов украинских банков в условиях введенного в стране карантина работает в обычном режиме, и в среднем 95% банкоматов в рабочем состоянии.

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Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе онлайн-брифинга в НБУ.

"Если говорить о банкоматной сети и сети пос-терминалов, то она вся работает в обычном режиме. В среднем 95% банкоматов работает, а их временная остановка работы обусловлена техническим обслуживанием и загрузкой наличностью", - сказала Рожкова.