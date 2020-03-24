Россия пересмотрит бюджет из-за обвала цен на нефть

Согласно оценкам Счетной палаты РФ, при цене на нефть Brent даже в $35 за баррель и курсе в 72 рублей за доллар в среднем по году выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн рублей.

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения по "приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".

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Ведомства должны исполнить поручение к 26 марта, пишут "Ведомости".

Один из собеседников издания полагает, что речь идет о секвестре бюджета. Другой федеральный чиновник считает, что правительство намерено перераспределить расходы. Действующий бюджет на 2020 год предусматривает профицит в 0,8 процента ВВП при расходах в 19,5 трлн рублей. Но в него была заложена цена за баррель нефти Urals не ниже $42,4. С 9 марта нефть Brent, к которой привязана цена на Urals, стоит меньше $40.

Утром 23 марта баррель Brent стоит меньше $26. Курс доллара на этом фоне превысил 81 рубль, евро – 87 рублей.

Согласно оценкам Счетной палаты РФ, при цене на нефть Brent даже в $35 за баррель и курсе в 72 рублей за доллар в среднем по году выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн рублей. Дефицит бюджета составит около 2 процентов ВВП. В этом случае рост экономики будет нулевым. Минэкономразвития рассчитывало на 1,9 процента.

Обвал цен на нефть начался после развала сделки России и ОПЕК, которая предусматривала ограничение на её добычу. Дополнительным шоком для мировой, в том числе российской экономики, стала эпидемия коронавируса, которая привела к закрытию границ и ограничениям для бизнеса. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов признавал, что российская экономика испытала двойной удар. Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что бюджет по итогам года будет дефицитным и правительству придется задействовать Фонд национального благосостояния. По словам Силуанова, только снижение цен на нефть приведет к тому, что казна не получит 3 трлн рублей нефтегазовых доходов по сравнению с планом.