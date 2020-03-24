В США анонсировали масштабный пакет мер для поддержки экономики

Федеральный резерв США объявил о фактически неограниченных покупках активов, чтобы поддержать экономику.

Федеральный резерв США обнародовал масштабный пакет мер по поддержке американской экономики и рынков.

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Среди мероприятий - покупка государственных и ипотечных облигаций. Американский центробанк подтвердил, что его планы закупать американские государственные облигации и ипотечные активы являются фактически неограниченными и будут проводиться «в объемах необходимых для поддержания работы рынков».

Только за эту неделю покупка составит 375 миллиардов долларов государственных облигаций США и 250 миллиардов долларов ипотечных активов, пишет The Wall Street Journal. Эти меры по масштабам превышают пакет стимулов введенных во время кризиса 2008-2009 годов, отметили в The Washington Post, пишет “Голос Америки”.

Приток денег в экономику, надеются в Федеральном резерве, поддержит ее во времена распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

«Нужно предпринять агрессивные меры в государственном и частном секторах экономики, чтобы ограничить потери рабочих мест и доходов и стимулировать быстрое восстановление после завершения сложностей», - заявили в Федеральном Резерве.

Американский фондовый рынок сначала позитивно отреагировал на новости, но к середине дня индексы начали снижаться.

Сенат США работает над согласованием пакета мер по поддержке экономики, которые будут включать масштабные бюджетные вливания.