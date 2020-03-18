Фондовый рынок США в минусе: биржи открылись падением на 5-6%

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 5,61%, до 20045,94 пункта.

Основные фондовые индексы США в среду открылись снижением на 5–6% на фоне общей волатильности из-за опасений по распространению коронавируса в мире и падения нефтяных цен.

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По состоянию на 15:48 по Киеву индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 5,61%, до 20045,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,65%, до 6993,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 5,44%, до 2391,64 пункта, следует из данных торгов американских бирж NASDAQ и NYSE, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 6,9%, достигнув $26,75 за баррель впервые с сентября 2003 года. Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 10,7% и находится на отметке в $24,4 за баррель, на уровне июня 2002 года.