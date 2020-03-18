Ниже $27: цены на нефть упали до минимума за 17 лет

Майские фьючерсы Brent подешевели на 6,92%, до $26,87 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 г. На 15:28 по Киеву майские фьючерсы Brent подешевели на 6,92%, до $26,87 за баррель.

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К этому времени стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже упала на 11,69%, до $23,80 за баррель.

В первой половине дня 18 марта стоимость барреля Brent преодолела психологическую отметку в $28 за баррель. На 11:51 майские фьючерсы подешевели до $27,65 (-4%), WTI – до $25,39 (-6,9%) за баррель. Психологическую отметку в $30 за баррель Brent преодолела 16 марта, пишут "Ведомости".

Нефть начала дешеветь в январе после того, как за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Снижение цен усилилось после срыва соглашения ОПЕК+. 6 марта стороны не смогли договориться о продлении соглашения или заключить новую сделку. Россия была готова продлить соглашение на прежних условиях, отказавшись сокращать добычу, как того требовала Саудовская Аравия. После этого Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи в 2020 г. более чем на 25% и существенных скидках для покупателей.

Reuters со ссылкой на аналитиков сообщило 13 марта, что цены на нефть останутся в диапазоне от $30 до $40 за баррель в ближайшие месяцы. По прогнозу аналитиков, во II квартале 2020 г. средняя стоимость барреля Brent будет около $34,87, в III квартале – $39,05, а в IV квартале – $44,08.