Гривня продолжает падать: доллар почти 29, евро близится к 32

Нацвалюта по официальному курсу упала к доллару еще на 21 копейку - до 27,27 грн/долл.

Национальный банк Украины на четверг, 19 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,27 грн/долл., то есть гривня после падения к доллару во вторник на 54 копейки упала еще на 21 копейку.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,79 грн/евро, что на 9 копеек ниже предыдущего показателя.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды выросла до 28,50 грн за доллар, стоимость евро - до 31,50 грн.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США к 15-00 составили 27,31/27,34 грн/долл., к евро – 29,86/29,88 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, украинские компании и граждане за пять рабочих дней в марте купили 2,1 млрд долл., при этом порядка 1,7 млрд долл. было выкуплено бизнесом для оплаты по контрактам и платежей по долгам, а 300 млн долл. купило население.

По оценкам регулятора, повышенный спрос на валюту обусловлен психологическим фактором – ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов. На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., за два дня на текущей неделе – 538 млн долл.

Международные резервы Украины на начало марта составили 26,6 млрд долл., что на 5% выше показателя на начало года.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 млрд долл.