В столичных обменниках резко подскочили доллар и евро

Стоимость доллара выросла до 28,50 гривни, а евро - до 31,50 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 18 марта, выросла до 28,50 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках также выросла - до 31,50 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27 гривень за доллар, евро – 29,5 гривни за евро.

Ряд банков в Украине уже приостановили продажу наличной валюты, но продолжают проводить безналичные валютно-обменные операции.

В частности, о переводе валютно-обменных операций для клиентов-физических лиц с 18 марта в онлайн - через мобильный и интернет банкинг, а также сеть терминалов самообслуживания - сообщил крупнейший банк Украины "ПриватБанк".

17 марта продажу наличной валюты и выдачу наличных долларов с клиентских счетов приостановил "Альфа-Банк" (Украина).

Национальный банк утром, 17 марта, констатировал нехватку наличной валюты в кассах банков из-за проблем с ее доставкой в условиях ограниченного авиасообщения Украины с другими странами.

В то же время, в НБУ заявили, что регулятор ведет переговоры с центральными банками других стран и ожидает улучшения ситуации с доставкой валютной наличности в Украину в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, украинские компании и граждане за пять рабочих дней в марте купили 2,1 миллиарда долларов, при этом порядка 1,7 миллиарда долларов было выкуплено бизнесом для оплаты по контрактам и платежей по долгам, а 300 миллионов долларов купило население.

По оценкам регулятора, повышенный спрос на валюту обусловлен психологическим фактором – ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов. На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, за два дня на текущей неделе – 538 миллионов долларов.

Международные резервы Украины на начало марта составили 26,6 миллиарда долларов, что на 5% выше показателя на начало года.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.