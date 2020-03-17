Рада ввела уголовную ответственность за нарушение карантинных мер

Парламент поручил правительству установить дополнительные доплаты в размере до 200% к зарплатам медикам, непосредственно занятым в работе по ликвидации заболевания COVID-19.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3219).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 344 народных депутата.

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Законом установлена административная ответственность за самовольное оставление места обсервации - штраф для граждан за такое нарушение составит от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - в размере от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законом предусмотрено оперативное осуществление государством комплекса неотложных мер по предупреждению и лечению коронавирусной болезни (COVID-19), в частности, проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных законом «О публичных закупках»; стопроцентную предоплату за такие товары, работы и услуги; освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Кроме того, законом вносятся изменения в ст. 325 Уголовного кодекса Украины, которыми предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до трех лет за нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

Также за такие действия предусмотрено взимать штраф в размере от тысячи до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Парламент поручил Кабинету министров в течение недели со дня вступления в силу этого закона установить дополнительных доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания коронавирусом, в размере до 200% заработной платы на период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), а также доплаты к заработной плате отдельным категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Также законом предусматривается, в частности, возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы / подразделения Государственной миграционной службы с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины, в связи с введением карантинных мероприятий.

В то же время законом предусмотрено отнесение юридического факта введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам и продление сроков получения и предоставления административных и других услуг.

Вместе с тем законом срок подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошлый год, которые должны были подаваться до 1 апреля, в 2020 году перенесено до 1 июня.

На период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается, в частности, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги; прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме; принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Правительство в двухдневный срок со дня вступления в силу этого закона должно обеспечить принятие нормативно-правовых актов и представление на рассмотрение Верховной Рады законопроектов, необходимых для урегулирования общественных отношений, связанных с установлением карантина, в том числе по недопущению прекращения предоставления жилищных субсидий на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19); назначения жилищной субсидии на следующий период для всех без исключения домохозяйств, получающих субсидию в предыдущем периоде, без их обращения, расширения круга получателей жилищных субсидий в связи с установлением карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), регистрацией безработного с первого дня после представления лицом, которое ищет работу, заявления о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице с первого дня после регистрации безработного; приостановления обязанности исполнения основного обязательства, исполнение которого обеспечено ипотекой, и недопущения обращения взыскания на предмет ипотеки на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Кабмин обязан принять нормативно-правовые акты, вытекающие из этого закона.